Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emre Akbaba, Adana Demirspor'da
Galatasaray'da forma giyen Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi için Adana temsilcisi, sarı-kırmızılılara 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray, Emre Akbaba'nın üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin yüzde 50'sini alacak.
Ayrıca yapılan anlaşma gereği, Galatasaray'ın Emre Akbaba'yı transfer etme önceliği bulunuyor.
Etiketler: Adana Demirspor Galatasaray Transfer Haberleri
Son Haberler
- 01:50
- 01:44
- 00:28
- 00:11
- 00:11
Sıradaki Haber
Abdullah Avcı: Oyunda kendi adımıza eleştireceğimiz birçok şey olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz