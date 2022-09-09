Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi başlayamadıklarını belirtti.

Avcı, "Oyunun başında özellikle bizim arkamıza attıkları koşuyla yediğimiz birinci gol var. Ortak olmak istedik ama bizim gibi takıma yakışmayacak şekilde bireysel hatalardan goller yedik. 2-0'dan sonra oyuna döndük. Skor 2-1 olduğunda istediğimiz şekilde maç dönecekken, bireysel hatadan 3. golü yedik. 10 kişi kalan rakibimiz karşısında oyunu döndüreceğimizi, kazanacağımızı düşünüyorduk." dedi.

"Daha kaliteli takımız, daha doğru oynamalıydık"

İkinci yarı yaptıkları değişikliklere oyunun istedikleri noktaya gelmeye başladığını dile getiren Avcı, şöyle devam etti:

"İlk yarıda 3 golün 2'si bireysel hatadan geldi. Onun dışında pozisyon vermedik. İkinci yarıda daha fazla topa sahip olup, iyi oynamamız gerekiyordu. Daha hızlı oynamamız, boş koşu yapmamız, kenarlardan hedefe doğru paslar atmamız lazım. İkinci gol, kenar orta. Sayılmayan 3. gol kenar orta. Bunun sayısını çoğaltmamız lazım. Bugün kaybettik. Oyunda kendi adımıza eleştireceğimiz birçok şey olabilir. Olumlu tarafları daha az, olumsuz tarafları fazla. Daha kaliteli takımız, daha doğru oynamalıydık. Ona rağmen kaybetmeyebilirdik. Turnuvaya mağlubiyetle başladık. Nasıl başladığın değil nasıl bitirdiğin önemli. Çıkaracağımız derslere odaklanıp, pazartesi günü oynayacağımız lig maçımıza hazırlanacağız. Rakibi de tebrik ediyoruz."

Avcı, geçen sezona göre takımın oyununda düşüş olduğu yönündeki bir soru üzerine, "İlk sene 6 ay çalışmıştım. Ligi 4. bitirip Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettikten sonra Trabzonspor'un şampiyonluk hedefi ve ona göre kadro oluşmuştu. Bu hedefe de Türk futbol tarihinde hiç olmayacak şekilde rakipleri yaklaştırmadan 11 puan farkla şampiyon olduğumuzda ulaşmıştık. Cornelius'un ve Ahmet Can'ın transferleri kulübe maddi kazanım sağladı. Yavaş yavaş değişim yaşardı, yaş ortalamamız düştü. Ligde Antalyaspor maçı hariç kaybettiğimiz bir müsabaka olmadı. Geçiş dönemi normal. Puan ortalaması doğru gidiyor. Bu süreci doğru geçtiğimizi, daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

"Mukavelemizi 3 sene uzattık"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Trabzonspor ile sözleşmesinin uzatıldığı yönündeki haberlere ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene ligde şampiyonluğu garantilemeden Ertuğrul (Doğan) Bey mukavele uzatmak istemişti. Ben de 'Buradayım zaten, mukavelem devam ediyor. Öncelikle şampiyonluk hedefine ulaşalım. Onun için buradayım.' demiştim. Ondan sonrasında yazın da Ertuğrul Bey benle görüşmek istediğinde 'Sen nasıl istiyorsan o şekilde olsun.' dedim. Ertuğrul Bey nasıl istediyse, o şekilde oldu. Karşılıklı, mutlu yeni bir organizasyonla, yeni hedeflere gidebilmek için mukavelemizi 3 sene uzattık. Kulübün içinde değişimleri de doğru şekilde yaparak 3 senelik mukavele teklif ettiler. Ben de hiçbir şey sormadan imzaladım. Bugün itibarıyla açıklanmış. Hem Trabzonspor hem benim adıma hayırlı olsun."

Cherchesov: Oyuncularımızın mücadelesiyle 3 puanla ayrıldık

Ferencvaros Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, oyuncularının kırmızı kart hariç maçtan önce ne konuştuysa yaptıklarını belirterek, "Karşılaşmayı 3-2 kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımızın mücadelesi sayesinde 3 puanla ayrıldık." dedi.

Cherchesov, 10 kişi kalmalarına karşın sadece savunma yapmadıklarını, maçı kazanmak için hücumda pozisyonlar ürettiklerini ve sonuca gittiklerini sözlerine ekledi.