Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
Son Haberler
- 01:50
- 01:44
- 00:28
- 00:11
- 00:11
Sıradaki Haber
Nice-Köln maçı öncesinde çıkan olaylarda 2'si ağır 18 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz