Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Futbolda "yaz transfer dönemi" sona erdi
Futbolda Türkiye için 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 17 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi", gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.
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