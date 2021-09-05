Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın dün oynanan üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filenin Sultanları'nın başarısını tebrik etti.
Erdoğan, paylaşımında, "Filenin Sultanları, hepimizi gururlandırdınız. CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
#FileninSultanları hepimizi gururlandırdınız!— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 5, 2021
CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasında bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum.
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