Serie A'daki performansıyla göz dolduran Makedon futbolcu, milli takım formasıyla da gollerine devam ediyor.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Makedon oyuncu, hem kulübünde hem de milli takımda sergilediği futbolla göz dolduruyor.

20 yaşındaki futbolcu, Kuzey Makedonya'nın Letonya'yı 3 - 1 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaştı.

Eljif, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Slovenya ağlarını da 2 kez havalandırmıştı.

Eljif Elmas, Milli takımın yanı sıra Napoli formasıyla da göz dolduruyor. İtalyan temsilcisiyle 7 maça çıkan Makedon oyuncu, teknik direktörü Carlo Ancelotti'den tam not aldı..

Geçtiğimiz günlerde genç futbolcusu hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Sahada bize kalite ve güç katıyor. O, modern bir orta saha oyuncusu" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT SPOR