Spor
Eliud Kipchoge'den tarihi rekor12 Ekim 2019 Cumartesi 12:56 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:59
Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, Viyana Maratonu'nda yarışı 1:59.40 derecesiyle bitirerek tarihte maratonu 2 saatin altında koşan ilk atlet oldu.
Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, Viyana'da düzenlenen Ineos Challenge'da 42.1 kilometrelik mesafeyi 1:59:40'la koştu.
Kipchoge, bir maratonu 2 saatin altında tamamlayan ilk atlet oldu ve tarihi rekor
Kaynak: TRT SPOR
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