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Spor
AA 13.12.2023 00:00

El-Ittihad tur biletini aldı

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında Suudi Arabistan ekibi El-Ittihad, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'yi (Yeni Zelanda) 3-0 yendi.

El-Ittihad tur biletini aldı

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonda, ilk tur açılış maçı oynandı. Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki maçta El-Ittihad, Auckland City'yi ağırladı.

Maçın golleri, 29. dakikada Romarinho, 34. dakikada N'Golo Kante, 40. dakikada Karim Benzema'dan geldi ve maçı 3-0 kazanan El-Ittihad, ikinci tura çıktı.

Bu turu geçen El-Ittihad, ikinci turda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır'ın El-Ehli takımının rakibi oldu.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek organizasyona, Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Kenti ve Prens Abdullah el-Faysal stadyumları ev sahipliği yapıyor.

Organizasyonda, El-Ittihad, Auckland City ve El-Ehli'nin yanı sıra Manchester City (İngiltere), Fluminense (Brezilya), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve Leon (Meksika) yer alıyor.

Turnuvaya yarı final aşamasından başlayacak takımlardan Fluminense, ilk maçına 18 Aralık Pazartesi; Manchester City ise 19 Aralık Salı günü çıkacak.

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