Ahmet Eker, Burak Zengin, Doğa Arıbaş ve Cem Gözen'den oluşan Eker Kaymak takımı, Fransa'nın Hyeres kentinde 19 ülkeden toplam 88 teknenin katıldığı şampiyonayı Corinthian sınıfında ilk sırada tamamladı.

Eker Kaymak ekibi, genel sıralamada ise üçüncülüğü elde etti. Ahmet Eker, yaptığı açıklamada, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.

"Zorluk derecesi çok yüksekti. Mental durumumuz çok iyiydi. İyi bir derece alacağımıza inanıyorduk. Avrupa Şampiyonası'na da bu öz güven ve moralle başladık. Yarışlar boyunca teknemiz gerçekten de çok süratliydi. İyi start ile sürat, doğru strateji ve doğru taktikle başarı geldi. Ülkemiz adına inanılmaz mutluyuz. Türk yelkencilerden oluşan ekibimle gurur duyuyorum."

Eker Kaymak Yelken Takımı, 14-22 Ekim'de Monaco'da düzenlenecek J/70 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.