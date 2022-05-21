Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, MX Senior, Veteran, MX, MX1, MX2, MX125, 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında antrenman ile sıralama yarışları yapıldı.

Ardından MX Senior, Veteran, MX ve 50 cc sınıflarında ilk etap yarışları gerçekleştirildi.

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MX Senior sınıfında Bulgaristan'dan Kadir Masar birinci, aynı ülkeden Atanas Petrov ikinci, Yunanistan'dan Dimitrios Keramidas da üçüncü oldu.

Veteran sınıfında Hüseyin Neziroğlu birinci, Metin Esentürk ikinci, Engin Kır üçüncü, MX sınıfında Bulgaristan'dan Grigor Tsarev birinci, Julian Raychev ikinci, Marin Marinov üçüncü, 50cc sınıfında da Moldova'dan Gangurean Artemii birinci, Poyraz Bor ikinci ve Aslan Osmanpaşaoğlu da üçüncü sırayı aldı.

Yarışlar 22 Mayıs Pazar günü sona erecek.