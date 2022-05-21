Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında geceyi Lice ilçesinde kampta geçiren pilotlar, çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar zorlu parkurlardan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı.

Festivale katılan vatandaşlar, off-road araçları önünde fotoğraf çektirdi.

Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de off-road aracına binerek parkuru gezdi.

[Fotoğraf: AA]

"Heyecan ve adrenalini yüksek sahneler yaşattılar"

Vali Ali İhsan Su, festivalde yaptığı konuşmada, Lice'de çok güzel ve önemli bir festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Diyarbakır'ın 12 bin yıllık tarihi bir geçmişi bulunduğunu belirten Su, şehrin dağları, ovaları, nehirleri, tarihi yerleri ve gastronomisiyle gezilecek ve görülecek medeniyetler beşiği bir kent olduğunu kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Su, bu tür etkinliklerin kentin tanıtımında önemli olduğunu dile getirdi.

"Ülkemizin değişik illerinden gelen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada heyecan ve adrenalini yüksek sahneler yaşattılar. Vatandaşlarımız, gençlerimiz son derece memnun. Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu çok önemli. İnşallah bu güzellikler bundan sonra da sürecek. Diyarbakır'ımızı her alanda en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Burada yapılan off-road etkinliği çok güzeldi. Çok hoş bir parkur oluşturduk ve heyecanı yüksek bir sporla vatandaşlarımızı buluşturduk. Bu tür aktiviteler gençlerimiz için çok önemli. İnşallah bu tür çalışmalara devam edeceğiz."

Su, tüm vatandaşları Diyarbakır'ı görmeye, gezmeye ve güzelliklerini paylaşmaya davet etti.

[Fotoğraf: AA]

Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Evlice ise festival ile gençleri sporla buluşturduklarını ve bundan sonra da bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de böyle bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Lice, arazi bakımından off-road ve doğa sporlarına çok uygun"

Giresun Çotanak Off-Road Kulübü Başkanı Akın Aras, beklentilerinin üzerinde ilgi gördüklerini anlattı. Aras, kentte tekrar gelmek istediklerini belirtti.

"Lice, arazi bakımından off-road ve doğa sporlarına çok uygun. Burada 1000 araçlık organizasyon yapılabilir. Alan gayet müsait, doğa güzel. Karadeniz yaylalarının havasını alıyoruz. Diyarbakır'dan çok memnun kaldık, ilk fırsatta tekrar gelmeyi düşünüyoruz. 23 araçla buraya geldik, 22 araç yarışa girdi, 3 araç da Diyarbakır merkezden gelip yarışa katıldılar. İnşallah önümüzdeki süreçte daha geniş katılımlı bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz. Diyarbakır'da bu tür organizasyonların sürekli olması lazım. İklimi, doğası, saha ve toprak yapısı gayet uygun."

Vatandaşlardan Yaşar Akdemir, bu tür araçları televizyon veya telefonlarda gördüklerini dile getirerek, etkinliğin çok güzel olduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Akdemir, "Çocukları getirdik eğlendiler. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Lice halkının da buna ihtiyacı vardı." dedi.

Sabiha Galil Kürtçe yaptığı konuşmada, böyle bir etkinliğin düzenlendiğini duyunca katılmak istediğini belirterek, "Bu araçları televizyonda görüyordum. Mutlu oldum. Herkesi Lice'ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışların ardından dereceye girenlere madalya verildi.