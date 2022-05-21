Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de ikinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen 2022 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nın beşinci yarışında ikinci oldu.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Estoril Pisti'nde koşulan yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea'yla girdiği rekabette damalı bayrağı ikinci sırada geçti.
Toprak Razgatlıoğlu 22 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da Estoril Pisti'nde ikinci yarışına çıkacak.
Etiketler: Toprak Razgatlıoğlu Portekiz
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