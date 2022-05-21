Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kutladı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u canıgönülden tebrik ediyor, play-off mücadelesi verecek takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig’e yükselen MKE @Ankaragucu ile Bereket Sigorta @Umraniyespor’u canıgönülden tebrik ediyor, play-off mücadelesi verecek takımlarımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/nvnwEfH6H8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan MKE Ankaragücü TFF 1. Lig Süper Lig
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