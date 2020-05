Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.

"Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezon Karayolları'nda kiralık oynayan Merve Atlıer, kulübümüze geri dönüyor. Merve'nin bu sezonki kadromuzda daha da çok gelişim göstererek bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Merve geri dönüyor! Geçtiğimiz sezonu Karayolları’nda geçiren 2000 doğumlu genç oyuncumuz Merve Atlıer, yeniden Eczacıbaşı VitrA’da! Evine hoş geldin Tiger! Merve is back! Spending last season on loan at Karayolları, the 2000-born Merve Atlıer is home again. Welcome, Tiger! pic.twitter.com/A6pE0RnGkn

Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunda kadrosuna katılan Brezilyalı smaçör Natalia Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

"Natalia, profesyonelliği ve oyunculuğuyla dünyanın en önemli yıldızlarından biri. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Natalia'ya teşekkür eder, kendisine bundan sonrası için de sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz."

Emeklerin için çok teşekkürler Nati! Arkadaşlığını ve bize kattıklarını unutmayacağız! Kariyerinin devamında başarılar dileriz!



Thank you for all your efforts Nati! Your friendship will always remain special in our hearts. We wish you the best for the rest of your career