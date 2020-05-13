Çekya Futbol Federasyonuna (LFA) bağlı 32 kulübün temsilcileri, salgın nedeniyle ara verilen müsabakalara yaklaşık 2 ay sonra 23 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca, salgın nedeniyle durdurulan Çekya ile Almanya arasındaki otobüs seferlerine de yeniden başlandı.

Ülkede vaka sayısı 8 bin 223'e, virüs kaynaklı can kaybı da 284'e ulaştı.