Haber Giriş: Kaynak: AA
Çekya'da 1. ve 2. futbol ligleri yeniden başlayacak
Çekya'da, 1. ve 2. futbol liglerinin, 23 Mayıs'ta yeniden başlamasına karar verildi.
Çekya Futbol Federasyonuna (LFA) bağlı 32 kulübün temsilcileri, salgın nedeniyle ara verilen müsabakalara yaklaşık 2 ay sonra 23 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatılmasını kararlaştırdı.
Ayrıca, salgın nedeniyle durdurulan Çekya ile Almanya arasındaki otobüs seferlerine de yeniden başlandı.
Ülkede vaka sayısı 8 bin 223'e, virüs kaynaklı can kaybı da 284'e ulaştı.
Etiketler: koronavirüs futbol ligleri çekyaSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:02
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