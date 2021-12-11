Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Kaynaşlı Belediyesi katkılarıyla Kaynaşlı Otokros Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlar, motor gücüne göre belirlenen 4 kategoride 11 sporcu katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yarışmacılar, 5 kilometrelik alanı 4 kez turlayarak parkuru en kısa sürede tamamlamak için zamanla yarıştı.

[Fotoğraf: AA]

Gün sonunda 1. kategoride Özlem Uludağ Gülcan, 2. kategoride Mert Can Büyüksan, 3. kategoride Serkan Güleç ve 4. kategoride ise Efe Ünver birinci oldu.

Yıl içinde yapılan üç mahalli otokros yarışına katılan ve kategorilerinde ilk 5'e giren sürücüler, TOSFED tarafından 25-26 Aralık tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek 2021 Türkiye Rallikros Şampiyonası finaline katılma hakkı elde etti.

[Fotoğraf: AA]