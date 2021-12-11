Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle çıkışa geçen ve 5 maçını da kazanan turuncu-lacivertli ekip, Altay beraberliğinden sonra önce Atakaş Hatayspor'u ardından da Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Son 8 maçında 22 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti. Bu sezon 9. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olurken, Kasımpaşa ise evinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Edin Visca 3. golünü attı

Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Edin Visca, bu sezon ligde üçüncü golünü Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

Deneyimli futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 53. dakikasında takımını öne geçiren gole imza attı.

Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada atan Mahmut Tekdemir ise bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.