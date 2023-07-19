Durgunsu Kano Milli Takımı'nın Köyceğiz'deki kampı başladı

Türkiye Kano Federasyonunun 2023 yılı uluslararası faaliyet programında yer alan ve 27-30 Temmuz'da Portekiz'in Montemor-o-Velho kentinde yapılacak 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Şampiyonası yarışları hazırlık kampı Köyceğiz'de başladı.

Kampa katılan 11 sporcu, Durgunsu Kano Milli Takımı Başantrenörü Andrey Shantarovich ve Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan tarafından günde çift antrenmanla hazırlıklarını yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Köyceğiz gölü ve Namnam Çayı'nda oluşturulan parkurda sporcular K1 ve C1 kategorilerinde 500 metre ve bin metre mesafelerde kürek çekiyor.

Durgunsu Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan, Portekiz'deki yarışlara 7 sporcuyla katılacaklarını söyledi.

"En iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz"

Ufuk Özcan, hedeflerinin madalya olduğunu ifade etti.

"İtalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında aynı yarışın gençler ve 23 yaş altı ve dünya şampiyonası vardı. Orada bireysel olarak hem dünya yedinciliği hem de ekip teknesinde dünya sekizinciliğimiz var. Bu yarışta da, Avrupa Şampiyonası'nda bu klasmanda en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Hedefimiz madalya ile ülkemize dönmek"

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Milli kanocu Simge Kaya ise Portekiz'de hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda A final çekmek olduğunu söyledi.

Simge Kaya, amaçlarının ülkeyi ve milli takımı en iyi şekilde temsil ederek, Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu kaydetti.