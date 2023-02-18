Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " "Teşekkürler koca yürekli adam Livakovic… Hırvat Milli Kaleci Dominik Livakoviç, Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti." ifadelerine yer verdi.