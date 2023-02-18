Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünya Kupası'nda giydiği forma ve eldivenleri depremzedeler için bağışladı
Hırvatistan Milli Takımı Kalecisi Dominik Livakovic, Dünya Kupası'nda Brezilya maçında giydiği formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti.
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " "Teşekkürler koca yürekli adam Livakovic… Hırvat Milli Kaleci Dominik Livakoviç, Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Hırvatistan Deprem
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