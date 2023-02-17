Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak afet bölgesinden İstanbul'daki hastanelere getirilen depremzedelerin tedavileri sürüyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, eşi Adriana Müller ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelerek yaralı depremzedelere ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.