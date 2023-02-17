Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakaya tüm basketbolseverler davet edildi.

Müsabakanın gelirlerinin AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmalarına aktarılacağı vurgulandı.