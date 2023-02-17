Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Letonya maçının geliri konteyner kente aktarılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda 24 Şubat Cuma günü oynayacağı Letonya maçının gelirleri AFAD'a bağışlanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakaya tüm basketbolseverler davet edildi.
Müsabakanın gelirlerinin AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmalarına aktarılacağı vurgulandı.
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