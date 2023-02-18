Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan Ganalı oyuncu Christian Atsu'dan üzücü haber geldi.

Depremin olduğu ilk günden bu yana kaldığı bina olan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kendisine ulaşılmaya çalışılan Hataysporlu oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet, 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala eşyaları çıkarılıyor, telefonu da bulundu" dedi.