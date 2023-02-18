Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan Ganalı oyuncu Christian Atsu'dan üzücü haber geldi.
Depremin olduğu ilk günden bu yana kaldığı bina olan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kendisine ulaşılmaya çalışılan Hataysporlu oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet, 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala eşyaları çıkarılıyor, telefonu da bulundu" dedi.
Etiketler: Kahramanmaraş Hatayspor Hatay
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