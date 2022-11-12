Belçika, Kanada ve Hırvatistan'ın bulunduğu F Grubu'nda yer alan Fas Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Dünya Kupası'na katılma hakkını Bosna Hersekli teknik direktör Vahid Halilhodzic ile elde eden Fas, Katar'a ise Faslı teknik direktör Walid Regragui yönetiminde gidecek.

Afrika Elemeleri 2. turunda I Grubu'nda Gine Bissau, Gine ve Sudan ile mücadele eden Fas, oynadığı 6 maçı da kazanarak bir üst tura yükseldi. Altı karşılaşmada 20 gol atan Fas, kalesinde ise yalnızca 1 gole izin verdi.

Fas, üçüncü turda ise Demokratik Kongo ile eşleşti. Kuzey Afrika ekibi, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelenin rövanşında rakibini 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na vize aldı.

Fas, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

İkinci tur

Fas-Sudan: 2-0

Fas-Gine Bissau: 5-0

Gine Bissau-Fas: 0-3

Gine-Fas: 1-4

Sudan-Fas: 0-3

Fas-Gine: 3-0

Takım O G B M A Y Av P Fas 6 6 0 0 20 1 19 18 Gine Bissau 6 1 3 2 5 11 -6 6 Gine 6 0 4 2 5 11 -6 4 Sudan 6 0 3 3 5 12 -7 3

Üçüncü tur

Demokratik Kongo-Fas: 1-1

Fas-Demokratik Kongo: 4-1

Öne çıkan oyuncuları

Önceki Dünya kupalarında Noureddine Naybet, Mustapha Hadji, Ahmed Faras gibi önemli oyuncuların forma giydiği Fas, bu turnuvada ise Sevilla forması giyen Youssef En Nesyri, PSG'de oynayan Achraf Hakimi, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech ve Bayern Münih forması giyen Noussair Mazraoui gibi yıldız isimlerine güveniyor.

Şubat 2022'de Fas Milli Takımını bıraktığını açıklayan 29 yaşındaki Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.

2018 Dünya Kupası'nda Süper Lig'den 4 oyuncunun bulunduğu Fas'ta bu kez Süper Lig'den yalnızca 1 oyuncu yer aldı. Beşiktaşlı Romain Saiss, Katar'da Fas kadrosunda kendine yer buldu.

Fas, FIFA dünya sıralamasında 22'nci sırada bulunuyor.

Dünya Kupası geçmişi

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 16 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 2'sini kazandı, 5'inden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Son olarak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'na katılan Fas, B Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fas, İran ve Portekiz'e 1-0'lık sonuçla mağlup olurken, İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

Fas'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1970 - Grup aşaması / 1986 - Son 16 turu / 1994 - Grup aşaması / 1998 - Grup aşaması / 2018 - Grup aşaması

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Yassine Bounou (Sevilla), Munir Mohamedi (Al Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)

Defans: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Bayern Münih), Nayef Aguerd (West Ham United), Badr Benoun (Katar), Romain Saiss (Beşiktaş), Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca), Jawad El Yamiq (Valladolid), Achraf Dari (Brest)

Orta saha: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Selim Amallah (Standard Liege), Azzedine Ounahi (Angers), Bilal El Khannouss (Genk), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca)

Forvet: Hakim Ziyech (Chelsea), Amine Harit (Olimpik Marsilya), Abde Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Sofiane Boufal (Angers), Ilias Chair (Queens Park Rangers), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Walid Cheddira (Bari), Abderrazak Hamdallah (El-Ittihad)

Maç takvimi

23 Kasım (TSİ 13.00): Fas-Hırvatistan (Al Bayt Stadı)

27 Kasım (TSİ 16.00): Belçika-Fas (Al Thumama Stadı)

1 Aralık (TSİ 18.00): Kanada-Fas (Al Thumama Stadı)