Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Güreş Birliği depremzedeler için bağış kampanyası başlattı
[Fotograf: İHA]
Dünya Güreş Birliği (UWW), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağış kampanyası başlattığını açıkladı.
Birliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dünya Güreş Birliği, güreş camiasının da ciddi şekilde etkilendiği Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen büyük depremlerin mağdurlarına yardım çabalarını desteklemek için bir bağış kampanyası başlattı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bağış yapılabilecek internet sitesinin adresi ve banka hesabı bilgilerine de yer verildi.
Etiketler: Deprem
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