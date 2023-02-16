Birliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dünya Güreş Birliği, güreş camiasının da ciddi şekilde etkilendiği Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen büyük depremlerin mağdurlarına yardım çabalarını desteklemek için bir bağış kampanyası başlattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bağış yapılabilecek internet sitesinin adresi ve banka hesabı bilgilerine de yer verildi.