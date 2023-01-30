Polonya ile İsveç'in ortaklaşa düzenlendiği turnuvanın finalinde, Fransa ile Danimarka, Stockholm kentindeki Tele2 Arena'da karşılaştı.

Danimarka, ilk yarısını 16-15 önde kapattığı karşılaşmayı 34-29 kazanarak altın madalya kazandı.

Son üç dünya şampiyonasından zaferle ayrılan Danimarka, turnuva tarihinde bunu başaran ilk takım olarak tarihe geçti. 6 altın madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı Fransa ise bu kez gümüşle yetindi.

Öte yandan, İsveç'i 39-36 mağlup eden İspanya ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.