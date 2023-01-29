Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Bruma'yı Braga'ya kiraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Bruma'nın sezon sonuna kadar Braga'ya kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tue Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz'in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma'nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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