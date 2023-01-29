Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde dün oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çalımbay, kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini aktardı.

"Maçı deplasmanda oynadık, haklı olarak az taraftarımız geldi. Adana Demirspor taraftarı daha çoktu, o da deplasman havası yaşattı. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için bizim her maçımız çok önemli."

"2 gün sonra maç yapacak olmamız sıkıntı yaşatıyor"

Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacakları karşılaşmanın tarihi konusunda eleştiride bulundu.

"Deplasmana gideceğimiz belli. Burası Sivas, burada zaman zaman uçaklar kalkmıyor. 2 gün sonra maç yapacak olmamız bize sıkıntı yaşatıyor. Bu, bize hem yorucu hem de yolculuklardan dolayı sıkıntılı geliyor. Geliyoruz 4 gün sonra da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Maçı neden bu kadar kısa sürede veriyorlar anlamıyorum. Yarın uçak kalkmazsa, başka uçak yok. Alanya'ya buradan otobüs ile gitmemiz imkansız. Bu konunun biraz daha fazla üstüne düşerse arkadaşlar, biz de doğru düzgün gideriz maçlarımıza."