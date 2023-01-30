Ligde zirve yarışı veren iki takımdan Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Sociedad'ı konuk etti.

Taraflar, maç boyunca yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 42'e yükselten ikinci sıradaki Real Madrid ile lider Barcelona arasındaki puan farkı, 5'e çıktı. Real Sociedad ise 39 puanla üçüncü sırada yer aldı.