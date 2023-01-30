Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 02:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid Real Sociedad ile berabere kaldı
[Fotograf: AA]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı.
Ligde zirve yarışı veren iki takımdan Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Sociedad'ı konuk etti.
Taraflar, maç boyunca yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla puanını 42'e yükselten ikinci sıradaki Real Madrid ile lider Barcelona arasındaki puan farkı, 5'e çıktı. Real Sociedad ise 39 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Etiketler: İspanya Real Madrid
Sıradaki Haber
Fenerbahçe, Bruma'yı Braga'ya kiraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz