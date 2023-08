Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonası öncesi moral depoladı

Riva'daki buluşmaya Büyükekşi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Yusuf Günay, Mustafa Eröğüt, Hamit Altıntop, Talat Papatya, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş ve Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da katıldı.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları, kendileriyle yakından ilgilenen Büyükekşi'ye forma hediye ederken, Resul Orakçı, "Şampiyon olacağız. Kupayı almadan dönmeyeceğiz, size erkek sözü." diyerek şampiyonluk sözü verdi.

Mehmet Büyükekşi: Motivasyonları çok yüksek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

"Oyuncuların motivasyonları çok yüksek. Kaptanla detaylı bir şekilde konuştuk. Öz güvenleri artmış durumda. Çocuklarımız diğer down sendromlu çocuklara; hayata tutunma, toplumda kabul edilme, toplumun onlara saygıyla, güvenle bakabilmesi anlamında örnek olacak. Bunu da gençlerimiz en güzel şekilde başarıyor."

Büyükekşi, millilerin diğer down sendromlu çocuklar için rol model olduğunu söyledi.

"Down sendromluların topluma kazandırılması, diğer gençlere rol model olması açısından kurulan milli takım, TFF'nin iş birliğiyle gerçekten güzel başarılar elde etti. En son kazanmış oldukları Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü göğsümüzü kabarttı. Bu yıl da iddialı bir şekilde Riva'da down sendromlu çocuklarımız çalışıyor, yine iddialılar. 2024 yılında da Antalya'da Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Geçen yıl Ampute Milli Takımımız, dünya şampiyonu oldu. Down sendromlu çocuklar da umarım futsalda başarılı olur. Ampute milli takımımız da önce Avrupa, sonra dünya şampiyonu oldu. Down sendromlular için rol model olmak, neler yapabileceklerini göstermeleri açısından son derece önemli. Önemli olan burada spor. Sporda fair play, dostluk, kardeşlik, barış çok önemli."

Yusuf Günay: Kardeşlerimizde bayrak ve vatan aşkı olduğunu görüyorum

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ise ay-yıldızlı oyuncuların vatan sevgisinin çok yüksek olduğunu belirtti.

"Avrupa Şampiyonası'nda final oynayıp şampiyon olmalarını bekliyoruz. O azim, o motivasyon var. Gerçekten manevi hazzı yüksek bir ortamdayız. Duygulanmamak elde değil. Kardeşlerimizde Türkiye sevdası, bayrak ve vatan aşkı olduğunu görüyorum. Bu motivasyonla başarılı olacaklarına inanıyorum."

Günay, federasyonun tüm imkanlarıyla Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın yanında olduğunu aktardı.

"Çok duygusal bir ortam. Engel tanımayan kardeşlerimizi ağırlıyoruz. Son dönemde özellikle engelli spor dalında yapılan uluslararası yarışmalarda Türkiye önemli başarılar elde etti. Ampute futbolda dünya şampiyonu olduk. Down sendromlu kardeşlerimizin bir Avrupa şampiyonluğu bir de dünya üçüncülüğü var. Bu aslında insanların önünde engel olmadığını, engel gibi görülen şeylerin nasıl aşılabileceğini bize göstermekte. TFF olarak sayın başkanımızın önderliğinde engelli sporuna her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Engelli sporunda elde ettiğimiz başarılar bir anlamda diğer branşlarımıza örnek teşkil ediyor. Onları da motive ediyor. Bu branşlarda elde ettiğimiz başarılar normal futbolda da başarıların yolunu açacak. Down sendromlu milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir sonuç alacağını düşünüyoruz. Önemli olan buraya katılmak. Başarı sonra değerlendirilecek bir husus. Federasyon olarak böyle bir takıma, bu kardeşlerimize imkanlarımız çerçevesinde yardım etmek bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor, onurlandırıyor. Şampiyonada çok önemli başarılar elde edecekler, daha da gururlanacağız. Federasyon olarak down sendromlu kardeşlerimize başarılar diliyoruz."

İbrahim Acar: Herkesten bu hikayeye destek vermesini istiyoruz

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, TFF Başkanı Büyükekşi ve yöneticilerle bir araya gelmenin oyuncular üzerinde çok olumlu katkısı olduğunu belirtti.

"TFF Başkanı ve yöneticilerle bir araya gelince çocukların enerjileri daha çoğalıyor. Televizyonda gördükleri insanları bire bir görmek onlara artı kazandırıyor. Onların bir dertleri yok. Daha yakın olmak, sevecen bulunmak daha iyi geliyor onlara. Bu da bizim için çok iyi bir durum."

Büyükekşi'nin kendilerini her zaman desteklediğini dile getiren Acar, yeni bir hikaye yazdıklarını ve herkesin bu hikayeyi takip etmesini istedi.

"TFF bünyesinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz de Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak Türkiye Futbol Oynuyor projesiyle uzun yıllardan beri TFF ile çalışma içindeyiz. Bu da son dönemlerde meyvelerini vermeye başladı. Son kampımızı burada geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Federasyon başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Başkan her zaman çocuklarla beraber. Bir önceki dönemde Bolu'da hakem seminerinde beraberdik, Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa maçında beraberdik. Başkan vakit buldukça çocuklarla vakit geçiriyor. Takımımız 2021'de Avrupa şampiyonu olmuştu. İtalya'ya Avrupa şampiyonu unvanıyla gidiyoruz. Bizim için çok önemli bir şampiyona. Milli takımımız basamakları yavaş yavaş sağlam adımlarla çıkıyor. İstiklal Marşı'mızı İtalya'da okutup bayrağımızı göndere çekerek Avrupa şampiyonu olup ülkemize dönmek istiyoruz.

6-7 aydan beri ayın 15 gününü kampta geçiriyoruz. Yoğun bir antrenman programımız var. Buradaki son kampımızı da günde çift idman yaparak bitirip İtalya'ya gideceğiz. Bu çocuklar ülkenin gururu, her şeye layıklar. Düne kadar daha zor çalışılan ortamlardan daha profesyonel boyutlara geldik. Emek veren, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 'Bizim de var bir hikayemiz' diye sloganımız vardı. Hikaye yazmaya devam edeceğiz. Herkesten bu hikayeye destek vermesini ve bu hikayeyi takip etmesini istiyoruz. Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanımız Birol Aydın'a ve Türkiye Futbol Federasyonuna sonsuz teşekkür ediyoruz."

Acar, takımın motivasyonunun üst düzeyde olduğunu aktardı.

"Türk bayrağını taşımak büyük bir gurur. Bunun inancı ve gururu var, herkes şampiyonaya konsantre oldu. Başlangıçta onlara bir şeyi anlatmak çok zordu. Şimdi çok farklı oyun modülleriyle oynuyoruz. Bunları gördükleri zaman o değişimlerin de farkındalar. Gittikleri ortamlarda bu durumları görmek onlara artı kazandırıyor. Bunu yaşadıkları için de bütün takım şampiyonluğa inanmış durumda. Bir kaza olmazsa kupamızı ülkemize getireceğiz."