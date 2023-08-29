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Spor
TRT SPOR 29.08.2023 11:55

Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrılıyor

Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun Fenerbahçe’den ayrılması gündemde. Sezon yapılanmasında düşünülmeyen futbolcu, İtalyan ekibi Genoa ile görüşüyor.

Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrılıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Sezon planlamasını tamamlayan Fenerbahçe, kadroda yer bulamayan isimler ile ayrılmak için gün sayıyor.

Diego Rossi, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Joao Pedro’nun ardından, Miguel Crespo'nun da ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İtalyan Kulübü Genoa, Portekizli oyuncuya talip oldu. Crespo'nun transferi konusunda Fenerbahçe yönetimi ile görüşmelerde aşama kaydedildi.

Transfere sıcak bakan Crespo’nun kısa süre içinde veda etmesi bekleniyor.

Miha Zajc'ın performansı düşüşte

İsmail Kartal’ın 2. döneminde Miha Zajc ile yakaladığı uyumla dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon eski performansından uzak bir görüntü verdi.

2022 Dünya Kupası’nın ardından Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek isteyen oyuncunun talebi karşılık bulmadı.

Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla 3 sezonda 65 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırdı, 6 gol pası verdi.

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