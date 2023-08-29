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Spor
AA 29.08.2023 11:40

Kilisli "özel" judocular Türkiye'yi Trisome Games'te temsil edecek

Kilisli down sendromlu milli judocular Muhammed Demirbaş ile Sibel Yıldırım, gelecek yıl yapılacak ve down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak da kabul edilen Trisome Games'e hazırlanıyor.

Kilisli "özel" judocular Türkiye'yi Trisome Games'te temsil edecek
[Fotograf: AA]

17 yaşındaki Muhammed Demirbaş 4 ay, 18 yaşındaki Sibel  Yıldırım ise 4 yıl önce antrenör Öner Ökkeş Buldum öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki judo kurslarına başladı.

Antrenmanlarını sürdüren milli sporcular, 2024 yılında Antalya'da yapılacak Trisome Games'te Türkiye'yi ve Kilis'i temsil edecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, iki sporcuyu tebrik etti. Kaplan, her iki sporcunun da Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine inandığını belirtti.

"Ankara'da yapılan Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası'nda 90 kiloda Muhammed Demirbaş Türkiye şampiyonu oldu. 48 kiloda Sibel Yıldırım ise Türkiye ikincisi oldu. Her iki sporcumuz da Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Milli Takımı'na davet edildi. Trisome Games, 2024 yılının Mart ayında Antalya'da yapılacak. Kilis'in spor tarihinde bu tarz bir organizasyona ilk kez sporcu vermenin gururunu, onurunu yaşıyoruz. Burada emeği geçen antrenörlerimize, tüm çalışanlarımıza, federasyonumuza çok teşekkür ediyorum."

Aksilik veya sakatlık yaşanmaması durumunda iki sporcunun da başarılı olacağına inandığını belirten Kaplan, kente madalya getirmenin arzusunda olduklarını kaydetti.

Kilis'te başarıya aç bir gençliğin olduğunu aktaran Kaplan, elde edilen başarılardan sonra spora yönelenlerin sayısının arttığını vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Birçok spor dalında milli takımlara sporcu yetiştirdiklerine dikkati çeken Kaplan, farklı branşlarda Türkiye şampiyonalarında derece elde eden ve Türkiye rekorlarını elinde tutan sporcularının olduğunu ifade etti.

Kaplan, milli takıma sporcu yetiştirmenin kolay olmadığına dikkat çekti.

"Milli takıma sporcu yetiştirmek, sporcu vermek çok büyük bir azim ve gayret, çok büyük bir disiplin istiyor. Bu sporcuların sayısını arttırmak için özellikle antrenör arkadaşlarıma çok büyük iş düşüyor."

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