Vodafone Park'ta 42. dakikada Rahmanovic'in attığı gole 90+1. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle cevap veren Beşiktaş, sezonu 59 puanla bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 38 haftalık süreçte 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Ismael iç sahada 5 puan topladı

Beşiktaş'ta 31. hafta itibarıyla göreve başlayan teknik direktör Valerien Ismael, Vodafone Park'ta sezonu 1 puanla noktaladı.

İç sahadaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, daha sonra Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Kasımpaşa'ya 3-0 yenilirken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Ismael, siyah-beyazlı taraftarların önünde sezonu kapattığı maçta ise Konyaspor'a 1-1 berabere kalarak, Dolmabahçe'de 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 5 puan toplayabildi.

Larin'e ıslıklı veda

Beşiktaş'ta bu sezon sözleşmesi sona erecek isimler arasında yer alan ve henüz siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlayamayan Cyle Larin oyundan alınırken seyirciler tarafından yuhalandı.

60. dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakan Kanadalı oyuncu kulübeye gelirken, Beşiktaşlı taraftarlar yuhalayarak tepki gösterdi.

[Fotoğraf: DHA]

Çebi ve yönetime tepki

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde başkan Ahmet Nur Çebi aleyhine tezahüratlar yaptı.

Siyah-beyazlı futbolseverler zaman zaman "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarların tepkisi maç sonunda da devam etti.

Vida taraftara veda etti

Siyah-beyazlı kulüpte 4. sezonunun sonunda sözleşmesi sona eren ve devam etmesi beklenmeyen Domagoj Vida maçın ardından sahaya girerek Beşiktaşlı taraftarlarla vedalaştı.

Siyah-beyazlı taraftarların tribünlere çağırdığı Hırvat futbolcu, bütün tribünleri dolaşarak izleyicileri selamladı.