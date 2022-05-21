Beşiktaş ile Konyaspor yenişemedi
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetti.
İlhan Palut'un öğrencileri karşılaşmanın 42. dakikasında Amar Rahmanovic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Beşiktaş, müsabakanın 90+2. dakikasında Kenan Karaman ile uzatma dakikalarında skora denge getirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma iddiasını son haftaya kadar sürdüren Konyaspor, bu sonucun ardından ligi 68 puanla 3. sırada tamamladı.
2021-2022 sezonunu iç sahada aldığı beraberlikle kapatan siyah beyazlılar ise Süper Lig'de 38 haftada 59 puan topladı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
24. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
GOL - 42. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Rahmanovic'in, Konyaspor yarı alanından sol çapraza attığı uzun topla buluşarak çizgiye inen Michalak'ın arka direğe ortasında, yine Rahmanovic topu ağlara gönderdi. 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
57. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında Ahmed Hassan meşin yuvarlağa altı pas önünde kafayla vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.
66. dakikada orta sahada topu kapan Batshuayi ceza sahası dışından şutunu çekti, Sehic gole izin vermedi.
83. dakikada Ghezzal sol taraftan yerden sert bir orta gönderdi. Penaltı noktası bölgesinden Güven Yalçın'ın gelişine vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
90. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Batshuayi'nin ön direkteki kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
90+1. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Kenan Karaman meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey
Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Montero, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Can Bozdoğan (Dk. 68 Atiba), Umut Meraş (Dk. 82 Texeira), N'Koudou (Dk. 60 Batshuayi), Ghezzal, Larin (Dk. 60 Güven Yalçın)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Rahmanovic (Dk. 71 Endri), Michalak (Dk. 87 Alberk Koç), Hadziahmetovic, Amilton (Dk. 72 Bytyqi), Cikalleshi (Dk. 46 Ahmed Hassan)
Goller: Dk. 42 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+1 Kenan Karaman (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Saatçı, Dk. 79 Ghezzal, Dk. 80 Montero (Beşiktaş), Dk. 18 Cikalleshi, Dk. 45 Sehic, Dk. 85 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)