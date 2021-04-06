Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunun en önemli isimleri arasında yer alan Hırvat savunma oyuncusu siyah-beyazlı formayla 99 lig maçını geride bıraktı.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde siyah-beyazlı formayı giymeye başlayan Vida, yarım devrelik ilk Beşiktaş macerasında 13 lig maçında görev yaptı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

İstikrarlı bir performans sergiledi

İstikrarlı performansıyla dikkati çeken 31 yaşındaki oyuncu, görev aldığı maçların hemen hemen tamamında 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonunda biri kırmızı kart, diğeri sarı kart cezalısı olmak üzere 3 maçta görev yapamayan Hırvat savunma oyuncusu, 31 kez forma giydiği kariyerinin bu bölümünde ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Hırvat oyuncu ayrıca bu dönemde Beşiktaş'taki en hırçın dönemini geçirdi. 7 kez sarı kart gören Vida, 1 kez de kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

2019-2020 sezonunda da 31 lig karşılaşmasında görev yapan Vida, Beşiktaş'taki en golcü döneminin yanı sıra siyah-beyazlı takımda en fazla lig mağlubiyeti aldığı dönemi yaşadı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Hırvat futbolcunun görev yaptığı maçlarda Beşiktaş 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu.