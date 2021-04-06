Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un dün yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ali Koç'un dün gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif sonuç verdiği belirtildi.
Açıklamada, "Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi.
Etiketler: Ali Koç Fenerbahçe Koronavirüs Son Dakika
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