Djokovic, geçen yıl da dahil 6 şampiyonluk kazandığı Wimbledon'ı organize eden All England Lawn Tenis Kulübü'nün karar öncesi oyuncular, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) veya Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile görüşmediğini hatırlattı.

"Hassas ve neye karar verirseniz verin çatışma yaratacak bir konu. Ne yazık ki birleşme yerine ayrışmaya sebep olacak. Bu nedenle kararın yanlış olduğunu düşünüyorum."

Sırp tenisçi, ATP ve WTA'nın Wimbledon'a bu yıl sıralama puanı vermeme kararını desteklediğini ve Wimbledon'da oynamak istediğini belirtti.

"Wimbledon, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum turnuva. Bu nedenle olaya puan veya para ödülü perspektifinden bakmıyorum."

Erkeklerde dünya 2 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 7. basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seribaşı tenisçinin katılamayacağı 2022 Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.