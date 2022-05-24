Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Urla Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi’nin destekleriyle yapılan oyunlarda 900 sporcu yer alıyor.

Basketbol, futbol, kros, mini voleybol, masa tenisi, plaj voleybolu, oryantiring, satranç, tenis, yelken ve açık su yüzme branşlarındaki organizasyonun kortej yürüyüşü açılış töreni gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yaptığı konuşmada, bu yıl 6 ilçenin katılımıyla Yarımada Spor Oyunları'nı başlattıklarını belirtti.

"Balçova ve Narlıdere ilçelerimiz de son anda katılmak istedi ama maalesef fikstürler tamamlandığı için katılamadılar. Ben buradan hocalarıma teşekkür ederken tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da oyunlarda sporun iyileştirici ve birleştirici gücünün ortaya konulacağını belirterek, katılımcılara başarılar diledi.​​​​​​​