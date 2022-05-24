Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Liverpool maçı öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde basın günü düzenledi.

"Liverpool çok saygı duyduğum ve futbol kültürünü sevdiğim bir kulüp. Gerek futbolcu gerek teknik direktör olarak çok kez karşı karşıya geldim. 1984'te (Roma'da oynarken) ben sakattım ve Roma'daki finali kaybettik. Bir trajediydi. 2005'te (Milan'da teknik direktörken) İstanbul'daki finalde bir trajedi daha yaşadım. 2007'de (Milan'da teknik direktörken) öcümü aldım ve şimdi bir kez daha karşı karşıyayız."

"Özel bir maça çıkacağını" vurgulayan İtalyan teknik direktör, kişisel motivasyonunun yanı sıra Milanlı arkadaşlarının 'Bizim 7 şampiyonluğumuz var, Liverpool'un 6. Bu maçı kaybedemezsin' diyerek kendisinden istekte bulunduğunu gülümseyerek anlattı.

"Real Madridliler için de bir öç alma"

Ancelotti, Liverpool'un forveti Muhammed Salah'ın Real Madrid maçını "bir öç alma" olarak değerlendirmesinin kendileri için ekstra bir motivasyon olabileceğini kaydetti.

"Salah çok saygı duyduğum bir futbolcu. Onun açısından bakıldığında bir öç alma olabilir ama bizim açımızdan da aynı şey. 1981'de Paris'te oynanan finalde Real Madrid, Liverpool'a 1-0 yenilmişti. Şimdiki maç Real Madridliler için de bir öç alma."

"Finalde yapacaklarımızdan olacaktır"

Ancelotti, Paris Saint Germain, Chelsea ve Manchester City'yi eleyerek finale adını yazdıran Real Madrid'in bu maçlarda özellikle son dakikalarda attığı gollerle galibiyete ulaşmasının şu anda önemi olmadığını dile getirdi.

"Eğer bu kupayı kazanmaya layıksak bu, finalde yapacaklarımızdan olacaktır, önceki maçlardan değil. Bu zamana kadar sahada çok istisnai bir kalitemiz olmadı ama hiçbir takım motivasyon ve sonuna kadar mücadeleyi bırakmama vaadinde bize karşı kazanamadı. Kazanmak için sadece bu yeterli değildir ama bu mantaliteyi finalde de korumak lazım."

"Maç günü yaklaştıkça endişeler de artacaktır"

Ancelotti, Liverpool ile eşit şartlara sahip olduklarını söyledi.

"Real Madrid'de tüm futbolcular iyi durumda ve final için çok heyecanlı. Motivasyon çok yüksek. Marcelo'nun küçük bir sorunu var ama iyi olacak. Futbol dünyasının en büyük maçı. Son 8 yılda 5. kez final oynayan bir kulübüz. Tüm Madridliler takımıyla gurur duyuyor. İyi hazırlanıp bunun keyfini çıkarmak istiyoruz. Şimdi rahatız ve güzel bir ortam var. Maç günü yaklaştıkça endişeler de artacaktır ama bu normal."

Real Madrid Teknik Direktörü, finalde her olasılığı düşünerek penaltılara da hazırlandıklarını, futbolcuları motive etmek için bir liste oluşturduklarını belirtti.

"Öyle finaller yaşadım ki 5 penaltı birden atmak isteyen futbolcu da vardı, kulübenin arkasına saklanan da."