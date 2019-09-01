Spor
Diagne, Club Brugge'e kiralandı
02 Eylül 2019 Pazartesi 01:43 - Son Güncelleme 02 Eylül 2019 Pazartesi 01:46
Galatasaray Kulübü, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Belçika temsilcisi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Belçika'ya gönderdi. Senegalli futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge'e transfer oldu.
Galatasaray, görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Diagne, Club Brugge'de kiralık olarak forma giyecek.
Kaynak: TRT SPOR
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