Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçında hakem Halil Umut Meler görev alacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

7 Ocak Cumartesi:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor / Yasin Kol

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa / Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor / Kadir Sağlam

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor / Ümit Öztürk

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor / Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray / Halil Umut Meler

9 Ocak Pazartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor / Arda Kardeşler

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK / Burak Şeker

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor / Mustafa Kurşad Filiz