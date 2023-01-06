Derbinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçında hakem Halil Umut Meler görev alacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
7 Ocak Cumartesi:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor / Yasin Kol
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa / Zorbay Küçük
8 Ocak Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor / Kadir Sağlam
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor / Ümit Öztürk
16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor / Sarper Barış Saka
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray / Halil Umut Meler
9 Ocak Pazartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor / Arda Kardeşler
20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK / Burak Şeker
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor / Mustafa Kurşad Filiz
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