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Spor
AA 17.08.2023 16:25

Depremzede çocuklar için ragbi takımları kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Türkiye Ragbi Federasyonu ve ChildFund Rugby'nin ortak çalışmasıyla çocuklar için ragbi takımları kuruldu.

Depremzede çocuklar için ragbi takımları kuruldu

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, bu ortak çalışmada depremzede çocukların yaralarını sarmak amacıyla 10-16 yaş arası çocuklar için 16 antrenör seçildi ve ragbi takımları oluşturuldu.

Depremzede çocuklar için ragbi takımları kuruldu

Bu takımlar, Tag Ragbi adı altında faaliyet göstererek çocuklara yaşam becerileri ve sporun önemini aktaracak.

Çalışmanın Adıyaman'da yaşanan depremin etkilerini hafifletmek ve çocuklara umut aşılamak adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

"Tag Ragbi ile çocuklar, sporun yanı sıra takım çalışması, disiplin, liderlik ve saygı gibi önemli yaşam becerilerini de kazanmaktadır."

Depremzede çocuklar için ragbi takımları kuruldu

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