Depremzede çocuklar için ragbi takımları kuruldu

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, bu ortak çalışmada depremzede çocukların yaralarını sarmak amacıyla 10-16 yaş arası çocuklar için 16 antrenör seçildi ve ragbi takımları oluşturuldu.

Bu takımlar, Tag Ragbi adı altında faaliyet göstererek çocuklara yaşam becerileri ve sporun önemini aktaracak.

Çalışmanın Adıyaman'da yaşanan depremin etkilerini hafifletmek ve çocuklara umut aşılamak adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

"Tag Ragbi ile çocuklar, sporun yanı sıra takım çalışması, disiplin, liderlik ve saygı gibi önemli yaşam becerilerini de kazanmaktadır."