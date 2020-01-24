Deprem nedeniyle basketbol maçı ertelendi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle yarın Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi mücadelesi ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlaması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sarsıntının can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyoruz." denildi.
Etiketler: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya ÜniversitesiSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:28