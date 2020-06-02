Denizlispor'dan armalı kolonya ve dezenfektan satışı
Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgınına karşı takıma destek için takım armasını taşıyan dezenfektan ve kolonyayı satışa sundu.
Yeşil-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsü yenmek için çıkılan yolda artık biz de varız." denildi.
"Hem destek ol hem sağlıklı kal." ifadelerinin kullanıldığı ve makbuz karşılığı dezenfektan ve kolonya satışının yapılacağı bildirilen açıklamada, "Salgına karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında gelen sağlık konusunda, kulübümüzün ürünleri olan dezenfektan ve kolonyadan satın alarak hem kulübümüze destek verelim hem de sağlıklı yarınlara birlikte yürüyelim." ifadelerine yer verildi.
ÜRÜN BEDELİ: (Makbuz karşılığı)— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) June 2, 2020
Dezenfektan: 50 TL
Kolonya: 30 TL
SATIŞ NOKTALARI:
Eski Kız Meslek Lisesi Otoparkı
15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı
Bayramyeri Meydanı
Denizlispor Store (Atatürk Stadı yanı)
Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri
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