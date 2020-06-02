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Demir Grup Sivasspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Demir Grup Sivasspor, yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:
"A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü COVİD-19 PCR testleri saat 21.15 itibari ile sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır."
Etiketler: demir grup sivasspor koronavirüs testleriSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 21:24
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