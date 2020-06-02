Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bursaspor 'Irkçılığa hayır' dedi
[Fotoğraf: DHA]
Bursaspor'da teknik heyet ve oyuncular da gerçekleştirdikleri akşam antrenmanında hep birlikte 'Irkçılığa hayır' dedi.
ABD’de 25 Mayıs’ta George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi, Birleşik Devletler'de olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde de yankı uyandırdı.
Bursaspor'da teknik heyet ve oyuncular da gerçekleştirdikleri akşam antrenmanında hep birlikte 'Irkçılığa hayır' dedi.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Bursaspor'un teknik heyet ve oyuncuları bir araya gelerek, diz çöktü ve ırkçılığa karşı desteğini verdi.
Ayrıca kulübün sosyal medya hesabından da paylaşılan fotoğraflarla da ırkçılığa karşı olunduğunun mesajları verildi.
Etiketler: bursaspor George Floyd Irkçılığa hayırSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 21:57
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