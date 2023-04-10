Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Açıklamada, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

TEŞEKKÜRLER KEMAL KILIÇ



Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.



Kemal Kılıç ve ekibine kariyerlerinde başarılar diliyoruz.#AltaşDenizlispor pic.twitter.com/z2EjSEc17K — Altaş Denizlispor (@Denizlispor) April 10, 2023

Denizlispor, Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve son olarak ligin 31. haftasında Tuzlaspor'a mağlup olmuştu.

Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen Denizlispor, kalesinde 10 gol görmüştü.