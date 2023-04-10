Hafif Sağanak Yağışlı 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.04.2023 16:46

Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi

Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor, 2 hafta önce anlaştığı teknik direktör Kemal Kılıç ile yolları ayırarak Bülent Ertuğrul ile anlaşma sağladı.

Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Açıklamada, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.


Denizlispor, Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve son olarak ligin 31. haftasında Tuzlaspor'a mağlup olmuştu.

Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen Denizlispor, kalesinde 10 gol görmüştü.


ETİKETLER
Denizlispor
Sıradaki Haber
Aydın'da dağ bisikleti yarışları düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Kırklareli'nde kumaş yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
17:26
Kalinda Antik Kenti'nde kazı çalışması yapılacak
17:31
Selçuk Bayraktar: Dünya muharebe tarihinde devrim olacak
17:15
Stoklardaki kullanıma hazır kan 4 günlük stoku karşılıyor
17:15
Siirt'te 2 bin 62 öğrenciye giyim yardımı yapıldı
17:13
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hizmete girdi
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hizmete girdi
FOTO FOKUS
Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ