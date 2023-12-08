Denizli’den Trabzon’a uzanan bordo-mavi tutkusu

Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde emekli Recep Doğan, 1970’li yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde askerlik görevini yaparken Trabzonspor takımını tutmaya başladı.

Tezkere sonrası memleketine dönen Doğan, bordo mavi tutkusunu 7 çocuğuna da aşıladı. Acıpayam'da 7 kardeşten besicilik ve mobilyacılık yapan Fahri ve Bilal Doğan'ın, babalarının küçük yaşta kendilerine aşıladığı Trabzonspor tutkusu, giderek büyüdü.

[Fotoğraf: DHA]

Evlerinin dış cephesinden bordo mavili takımlarının bayrağını indirmeyen fanatik kardeşler, baba mirası sevgilerini kendi çocuklarına da aktardı. Çocuklarını da gönül verdikleri bordo- mavi tutkusuyla büyüten Doğan kardeşlerin Trabzonspor sevgisi zamanla ile sınırları dışına çıktı.

Doğan kardeşler, 1250 kilometre yol kat edip, Denizli’den geldikleri Trabzon’da tribündeki yerlerini alarak, maçları kaçırmamaya başladı.

1500 nüfuslu mahallelerinde tek Trabzonspor taraftar da olan kardeşler, geçen yıl takımlarının şampiyonluk maçında tribüne gelip, geri vermedikleri futbol topunu ise evlerinin en özel köşesinde anı olarak saklıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kulüpten kardeşlere jest

Kentte en son oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını tribünden izleyip, takımlarına destek olan Doğan kardeşlerin bu sevgisine Trabzonspor Kulübü de kayıtsız kalmadı.

Fahri ve Bilal Doğan kardeşler, Trabzonspor Kulübü tesislerinde misafir edildi. Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk tarafından kulüpte ağırlanan kardeşlere, isimlerinin yazılı olduğu forma hediye edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ertürk, Trabzonspor’un sınır tanımayan sevgisinin büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

"Nasıl ki babanız sizin Trabzonsporlu olmanızı sağlayarak sizi o aşkla büyüttü, sizler de bu aşkı bulunduğunuz yerdeki çocuklara aşılamalısınız. Sizin en önemli göreviniz bu."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"Bu sevgi her gün daha da büyüyor"

Kardeşlerden Fahri Doğan, maçları izlemek için geldikleri kentte Trabzonspor Müzesi'ni de ziyaret etti.

"Babamız askerlik döneminde birçok kez Trabzon’a da geldi. Karadeniz ve Trabzon sevdası her geçen gün daha da büyüdü ve biz çocuklarını da kendisi gibi Trabzonspor aşkıyla büyüttü. 7 kardeşiz ve hepimiz Trabzonspor’a tutkuluyuz. Bu aşk için yaz-kış demeden kilometrelerce yolu hiç düşünmeden geliyoruz. Bu sevgi her gün daha da büyüyor. Belki de biz Trabzonlulardan daha çok bu takımı seviyoruz."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Şampiyonluk topuna en özel köşe

Fahri Doğan, gözü gibi korudukları şampiyonluk topunun hikayesini anlattı.

"O günü üst tribünden maçı izliyordum. Maçın içindeki bir pozisyon sonrası top benim önüme geldi. Polis ve güvenlik görevlisi arkadaş istedi vermedim, çok ısrar etmediler ve o topu alıp Denizli’deki evimize götürdüm. Şampiyonluk topunu, evimizin en güzel köşesine koyduk. Bize bazen köydeki arkadaşlar ‘topu getirin maç yapalım’ diyor. 'Asla olmaz' diyoruz. O topun değeri parayla da ölçülmez. Ancak sadece kulübümüz isterse onu müzeye hediye edebiliriz."

"Statta bizden mutlusu yok"

Bilal Doğan ise "Trabzonspor galip geldiği zaman bizim orada bir şey demiyorlar ancak mağlup olduğu zaman bütün köy adeta bunu bize soruyor. Denizli’de yaşadığımız için başta Antalya olmak üzere o civarda takımımızın oynadığı bütün maçlara gidiyoruz. Trabzon’daki maçlar için de kombinemizi ve formamızı alıyoruz. Bizim için önemli olan takımımıza destek olmak. Statta yer aldığımızda dünyada bizden mutlusu yok” ifadelerinde bulundu.