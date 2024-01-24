Dayana Yastremska'nın peri masalı

Dayana Yastremska elemelerden geldiği Avustralya Açık'ta rüya gibi bir sonuç elde etti...

Ukraynalı tenisçi yarı finale yükselerek tarih yazdı

Dünya 93 numarası, tenisin dev sahnesinde, dünyanın en iyi raketlerine adeta meydan okudu. Son dörde giden yolda, Grand Slam şampiyonları Marketa Vondrousova ve Victoria Azarenka'yı geride bıraktı. 23 yaşındaki raket, Çek Linda Noskova'yı 2-0 yenerek yarı final biletini cebine koydu.

Tenisseverleri şaşkına çeviren bu başarı bir ilki de beraberinde getirdi.

Dayana Yastremska, 1978'den bu yana elemlerden gelip son dörde kalan ilk isim oldu.

Yastremska'nın bu başarısının bir anlamı daha vardı: Savaşın gölgesindeki Ukrayna'yı en iyi şekilde temsil etmişti... Bayrağına uygun mavi ve sarı giysiler içindeki Yastremska elbette ülkesini unutmadı. Galibiyetinin ardından "Ukrayna'dan savaşan insanlarımızla gurur duyuyorum" sözleri ile ifade etti duygularını...

O da artık ülkesinin gururuydu... Üstelik öyle bir yolculuğu vardı ki; hiç de kolay olmadı bu seviyeye çıkması...

2021 Ocak ayında talihsiz bir doping testi deneyimi yaşadı. Dünya 25 numarasına yükselmişken, geçici men cezası aldı. Ancak adalet tecelli etti ve pozitif testinin bulaşıcı bir etken sonucu olduğu belirlendi. Altı ay sonra uzaklaştırma kararı kaldırıldı ve Yastremska yeniden "ait hissettiği" kortlara döndü.

Kadın tenisinin gelecek vaadeden isimleri arasında ilk sıralarda gösterilen Yastremska, kariyerinde üç WTA kupası kazandı. Ukraynalı raket, 2019 Wimbledon'da dördüncü tura kadar yükselme başarısı gösterdi.

23 yaşındaki tenisçi, kariyerinin en önemli noktasındayken, hayallerini de bir adım öteye taşıdı:

Önce Rod Laver Arena'da alkışlar eşliğinde kupayı kaldırmak ve belki de daha önemlisi; yıldızı bir parlayıp, bir sönen isimlerin arasından sıyrılmak…