Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Davis Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli tenisçiler belli oldu
Türkiye ile Slovenya'nın İstanbul'da karşılaşacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 müsabakasına katılacak milli tenisçiler belli oldu.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Slovenya ile karşılaşacağı organizasyon, 3-4 Şubat'ta ENKA Spor Kulübü'nde yapılacak.
Türkiye'yi organizasyonda, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Sarp Ağabigün, Ergi Kırkın ve Yankı Erel temsil edecek.
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