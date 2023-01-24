Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fatih Terim bir ilke daha imza attı
Fatih Terim bir ilke daha imza attı. Tecrübeli teknik adam 2022 yılının en başarılı 100 futbolcusunun belirleneceği jüride yer alacak.
İngiliz gazetesi The Guardian her yıl olduğu gibi bu yılda en başarılı 100 futbolcuyu belirleyecek. 100 futbolcunun tespit edilmesi için oluşturulan jüride Fatih Terim'de kendine yer buldu.
Tecrübeli teknik adam bu jüriye seçilen ilk Türk olma unvanını da elde etmiş oldu.
Jüride İzlanda Teknik Direktörü Magnus Mar Einarsson ve Avram Grant'da yer alıyor.
Hakan Çalhanoğlu listede
En iyi 100 erkek futbolcunun seçileceği listeye girme ihtimali olan bir diğer tanıdık isim ise Hakan Çalhanoğlu.
Çalhanoğlu geçen sezon Inter'de gösterdiği performans ile ilk 100 içerisinde kendisine yer bulmaya çalışacak.
Etiketler: Fatih Terim
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